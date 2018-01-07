* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 7 января, 2018, 15:40 — ИА Регнум. В Госдуме ожидают реакцию на прямые видеодоказательства совершаемых на Украине преступлений, передает корреспондент ИА REGNUM 7 января.

Kremlin.ru Ирина Яровая (в центре)

Советник президента Украины Юрий Бирюков высмеял гибель ополченца в Донбассе, выложив видео с его убийством в Facebook.

«Как минимум, должна последовать реакция на прямые видеодоказательства, которые глумливо показывают чудовищность безнаказанно совершаемых преступлений», — считает вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Где все наблюдатели?» — задает вопрос парламентарий.

«Видео в стиле террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)» — помощники Порошенко сами снимают и выкладывают в сети доказательства убийств, совершаемых от имени и по поручению украинский власти», — указала Яровая.

Бирюков опубликовал запись, на которой снайпер ВСУ берет на прицел, а затем стреляет в ополченца.

Вместе с тем ранее контактная группа по мирному урегулированию в Донбассе согласовала в Минске режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам.