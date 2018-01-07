Лондон, 7 января, 2018, 15:17 — ИА Регнум.

Марина Захарова ИА REGNUM Вестминстерский мост, Лондон

По словам Мэй, уход с должности главы аппарата британского правительства Дамиана Грина перед Рождеством означает, что определённы действия по изменению кадрового состава кабинета министров должны быть произведены.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй подтвердила, что в её кабинете министров в скором времени произойдут кадровые перемены. Об этом сегодня, 7 января, сообщает ВВС.

«Я это сделаю», — решительно заявила Мэй.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отставка Грина произошла на фоне обвинений в хранении порнографических фотографий. Грин так и не смог внятно объяснить, откуда на его рабочем компьютере еще в 2008 году появились подобные материалы.

Известно, что ключевые министры кабинета Мэй останутся на своих постах.

Пост главы аппарата британского кабинета министров является довольно важным, так занимающий его человек является по сути заместителем премьер-министром, хотя официально это не оговаривается.