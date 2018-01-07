Стокгольм, 7 января, 2018, 14:24 — ИА Регнум. Рядом со станцией стокгольмского метрополитена «Ворбю» прогремел взрыв. Об этом сегодня, 7 января, сообщает стокгольмская полиция.

geralt Взрыв

Сообщается, что информация о взрыве поступила в на пульт дежурного в 13:07 по местному времени.

Мужчина подобрал неизвестный предмет, оставленный кем-то рябом со станцией метрополитена «Ворбю», после чего предмет взорвался.

Мужчина получил серьёзные ранения и был госпитализирован.

Полиция оцепила место происшествия.