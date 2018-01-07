Вашингтон, 7 января, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп продолжает свои нападки на книгу о его администрации и её автора и тем самым лишний раз пиарит её. Очередное заявление Трампа насчёт книги «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа» и её автора Майкла Вулффа приводит сегодня, 7 января, телеканал Fox Newsю

Александр Горбаруков ИА REGNUM Трампарарамп. Трамп

Трамп заявил, что он никогда не встречался с журналистом Вулффом, и тем более не давал ему никаких интервью. Всё это Вулфф якобы придумал.

«Я слышал про этого мужчину, который не знает меня, мы незнакомы. Он не брал у меня интервью в течение трёх часов в Белом доме, такого не было. Это лишь в его воображении», — сказал Трамп.

Ранее Трамп заявил, что книга Вулффа полна лжи, искажений и источников, которые никогда не существовали. Автора книги и своего бывшего советника по стратегическим вопросам Стивена Бэннона, по воспоминаниям которого и написана книга, Трамп назвал слюнтяями и неудачниками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 января в продажу должна поступить книга Вулффа «Огонь и ярость: в Белом доме Трампа», основанная на воспоминаниях Бэннона, который руководит предвыборной кампанией Трампа в самый ответственный момент и был главным политическим советником президента в первые месяцы работы новой администрации.