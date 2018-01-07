Калуга, 7 января, 2018, 13:43 — ИА Регнум. В 144 православных храмах и монастырях Калужской митрополии в ночь на 7 января состоялись богослужения, посвящённые празднованию Рождества Христова. В мероприятиях приняли участие более 17 тысяч человек. Главную рождественскую службу в Троицком соборе Калуги возглавил митрополит Калужский и Боровский Климент.

Eparhia-kaluga.ru Новый православный храм в честь всех святых в калужском микрорайоне Турынино

Как сообщает отдел информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, для выполнения задач по обеспечению правопорядка и безопасности граждан было задействовано 535 сотрудников органов внутренних дел, а также 33 работника частных охранных организаций, 59 членов народных дружин, 53 представителя казачества и 90 сотрудников Росгвардии. Нарушений общественного порядка не допущено.

Eparhia-kaluga.ru Новый православный храм в честь всех святых в калужском микрорайоне Турынино

Как сообщили 7 января корреспонденту ИА REGNUM в информационно-издательском отделе калужской епархии, накануне в калужском микрорайоне Турынино открылся новый храм в честь всех святых. В рождественский сочельник здесь было совершено малое освящение храма. На богослужение собрались более 100 молящихся.

В этом густонаселенном районе Калуги храма ранее не было, а до ближайшей церкви надо было добираться несколько километров. В 2016 году собралась инициативная группа жителей Турынино. Люди просили, чтобы у них в районе был храм. Через некоторое время под храм была выделена земля. 31 июля 2017 года на праздник Калужской иконы Божией Матери митрополит Климент в сослужении городского духовенства совершил чин основания храма. Отныне, начиная с праздника Рождества Христова богослужения в храме будут совершаться регулярно.

Как сообщало ИА REGNUM, на Урале храмы и церкви в ночь на 7 января и утром собрали десятки тысяч человек. Посетили службы и первые лица некоторых регионов. Рождественские мероприятия продолжаются. В Перми проходит Международный Рождественский фестиваль, а в Екатеринбурге — фестиваль ледовых скульптур «Вифлеемская звезда». Также при храмах проходят различные благотворительные акции.