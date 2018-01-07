Тегеран, 7 января, 2018, 13:18 — ИА Регнум. Власти Исламской Республики Иран арестовали бывшего президента этой страны Махмуда Ахмадинежада во время его поездки в город Шираз. Об этом сегодня, 7 января, сообщает арабское издание Al-Quds Al-Arabi со ссылкой на собственные источники в Тегеране. Со стороны Ирана эта информация пока не получила никакого подтверждения.

Marcello Casal, Jr Махмуд Ахмадинежад

Стоит отметить, что арабоязычная газета Al-Quds Al-Arabi издается в Лондоне.

Это издание утверждает, что иранские правоохранительные органы арестовали экс-президента Махмуда Ахмадинежада во время его визита в город Шираз. Утверждается, что арест произведен с одобрения рахбара (высшего руководителя) Ирана Али Хаменеи.

По данным источника издания, Ахмадинежада обвиняют ни много ни мало в подстрекательстве к массовых беспорядкам. Утверждается, что находясь в городе Бушер на юге Ирана, Ахмадинежад, выступая перед жителями, обрушился с критикой на действующего президента Ирана Хасана Рухани.

Якобы Ахмадинежад обвинил Рухани и его правительство в отдалении от проблем народа, «плохом управлении» и присвоении «монополии на общественное богатство».

Напомним, 28 декабря по крупным городам Ирана прокатилась волна протестов. Митингующие сперва выдвигали экономические требования и были недовольны ростом цен на товары народного потребления (в частности, яйца). Однако очень быстро протест получил политический окрас и стали звучать требования отставки Рухани и его правительства.

Затем протестующие вступили в столкновения с силами правопорядка, и были быстро разгромлены. В результате столкновений погибли по меньшей мере 20 человек. Погибшие есть и среди правоохранительных органов. Около 450 человек были задержаны за последние три дня в связи с протестами в Тегеране.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Ахмадинежад был президентом Ирана два срока подряд — с 2003 по 2013 годы. Он является ярым антиамериканистом и прославился своими зажигательными и не всегда корректными речами против американского империализма и сионизма.