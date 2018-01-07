Николаев, Украина, 7 января, 2018, 13:04 — ИА Регнум. Председатель профсоюзного комитета Николаевского государственного судостроительного комбината Николай Головченко заявил, что украинские власти не хотят продавать недостроенный ракетный крейсер «Украина» для того, чтобы погасить задолженность по заработной плате перед работниками верфи. Об этом сегодня, 7 января, сообщает УНН.

Hermann1971 Крейсер «Украина»

По словам Головченко, в Новый 2018 год Николаевский государственный судостроительный комбинат вошел с ещё большими долгами. Так, задолженность по зарплате перед уволенными сотрудниками составляет 65 млн гривен. Задолженность перед теми работниками, которые ещё сохранили свои места, составляет 50 млн гривен.

Некоторым работникам судоверфь должна по 200 тыс. гривен. Большинство из таких работников — люди пенсионного возраста, которые просто боятся, что о них забудут, если они уйдут с работы на пенсию окончательно.

Головченко отмечает, что средств от продажи «Украины» хватило бы на погашение всех долгов по зарплате, но власти ничего не предпринимают в этом направлении.

Напомним, ещё в марте 2017 года президент Украины Пётр Порошенко подписал указ о «демилитаризации» ракетного крейсера «Украина» для его дальнейшей продажи, но дальше этого указа дело не сдвинулось.

История недостроенного крейсера «Украина» крайне печальна. Этот корабль был заложен на Николаевской судоверфи летом теперь уже далекого 1984 года по заказу Военно-морского флота СССР. На воду корабль был спущен 11 августа 1990 года. После распада СССР и раздела Черноморского флота «Украина» перешла в собственность Украины. Было это 1 октября 1993 года.

Данный крейсер является кораблем-близнецом флагмана Черноморского флота России ракетного крейсера «Москва», который входит в состав 30-й дивизии надводных кораблей Черноморского флота ВМФ России.

«Украина» была готова на 95%, но все эти годы крейсер стоял на приколе в Николаеве и тихо ржавел.

У нынешней Украины нет никакой возможности достроить и ввести в строй этот корабль, так как для этого нужны крупные капиталовложения. Даже если его достроить, то содержание такого корабля тоже весьма недешево. Покупатель, который предложит Украине выгодную цену за этот корабль, который практически стал металлоломом, вряд ли найдётся.