Москва, 7 января, 2018, 12:12 — ИА Регнум. В Московском регионе с 16:00 воскресенья, 7 января, вплоть до понедельника, 8 января, ожидаются неблагоприятные погодные условия — усиление ветра, обильные осадки и сильная гололедица. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по столице.

Николай Сверчков. Вьюга. 1888

Сообщается, что в Москве и Московской области, начиная с северо-западных районов сегодня начнётся усиление северо-западного ветра порывами 15−20 м/с. Будут выпадать осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможно налипание мокрого снега.

К вечеру температура воздуха начнёт опускать ниже 0 градусов, что приведет к образованию сильного гололёда на дорогах.

К утру 8 января северо-западный ветер сохранится. Его порывы будут достигать 13−18 м/с. Также ожидается мокрый снег и гололёд.

Местами возможно ухудшение видимости, а также налипания мокрого снега на линии электропередач и деревья.

По данным синоптиков сейчас Московский регион находится в тыловой части мощного циклона, смещающегося на северо-восток. Именно длительное воздействие этого циклон обеспечило аномально тёплую погоду на Новый год. За ним из Центральной Европы двигается крупный антициклон, который обещает похолодание.