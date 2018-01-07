Киев, 7 января, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович считает, что властям Украины нужно в срочном порядке признать «оккупацией» советский период истории Украины. Об этом сегодня, 7 января, сообщает издание «Обозреватель».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Геть

Вятрович требует, чтобы украинские власти предприняли политические и законодательные шаги, которые бы давали «наследственность украинской государственности от 17—21 годов (XX века — ИА REGNUM ) до современного государства».

Он пояснил, что нынешняя Украина должна быть правопреемницей традиций Украинской Народной Республики, которая просуществовала фактически чуть более года и на самом деле была германской марионеткой.

«Речь идёт о советской оккупации, об установлении сначала большевистского, потом коммунистического оккупационного режима», — заявил Вятрович.

Глава Украинского института национальной памяти подчеркивает, что для этого нужна дополнительная информационная работа с населением. Видимо, Вятрович тем самым пытается оправдать существование института, который финансируется из бюджета, а также хочет получить дополнительное финансирование на эту самую информационную работу.

Стоит отметить, что Украинский институт национальной памяти — это весьма специфическое заведение. Этот «научно-исследовательский» (вернее будет сказать псевдонаучный) институт является ни много ни мало одним из центральных органов исполнительной власти на Украине.

Создан этот «институт» был по инициативе майданного украинского президента Виктора Ющенко.

Именно этот «институт» является одним из центров, который выдумывает украинскую псевдоисторию и пропагандирует её за деньги украинских налогоплательщиков. Кроме того, именно в этом учреждении был придуман пакет законов о декоммунизации Украины, который был принят Радой и подписан президентом.