Мадрид, 7 января, 2018, 10:53 — ИА Регнум. Американский сноубордист, катавшийся в Пиренеях (горы на границе Испании и Франции) спровоцировал сход лавины, под которой сам чуть не погиб. Видиозапись этого инцидента в горах сделали его друзья, следившие за спуском сноубордиста, и разместили на видеохостинге YouTube.

Сноуборд

В видеоролике видно, что в начале спуска сноубордист уверенно лавирует между скалами, торчащими из снежного склона, однако в какой-то момент, после резкого разворота, огромная снежная масса начинает сходить со склона всего в нескольких метрах от него.

Друзья пытаются подбодрить сноубордиста криками, но он их явно не слышит и пытается удержать равновесие во время спуска, а за ним по пятам валит снежная лавина.

В итоге ему удалось не упасть и добраться до безопасного места.