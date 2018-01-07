Москва, 7 января, 2018, 10:41 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил с Рождеством Христовым всех православных христиан и граждан России, которые отмечают этот праздник. Поздравительное обращение опубликовано сегодня, 7 января, на официальном сайте Кремля.

Уильям Блейк. Рождество. 1800

«Сердечно поздравляю вас с Рождеством Христовым. Этот светлый праздник дарит миллионам верующих радость и надежду, приобщает их к духовным истокам и отеческим традициям, объединяет вокруг непреходящих христианских ценностей, многовекового исторического, культурного наследия нашего народа», — сказано в поздравлении российского лидера.

Путин пожелал всем, кто отмечает Рождество Христово, успехов, благополучия и здоровья.

Кроме того, президент России отметил благотворную деятельность Русской Правослвной церкви и других христианских конфессий по поддержанию мира и согласия в стране, а также содействию в укреплении духовных и моральных идеалов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, президент Путин встречал Рождество Христово в церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге. На богослужении также присутствует губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел в ночь на 7 января рождественское богослужение в Храме Христа Спасителя в Москве. Там присутствовали члены Федерального собрания России, а также председатель правительства Дмитрий Медведев.