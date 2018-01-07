Дамаск, 7 января, 2018, 09:30 — ИА Регнум. Telegram-канал Directorate 4, который занимается отслеживанием деятельности террористов, утверждает, что в Сирийской Арабской Республике боевики вновь попытались атаковать российскую авиабазу «Хмеймим» в провинции Латакия.

Mil.ru Российская авиабаза «Хмеймим». Сирия

Канал утверждает, что по сообщениям «просирийских активистов», российские военные сбили несколько атаковавших авиабазу Хмеймим беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) кустарного производства. Был ли нанесён какой-либо ущерб, не сообщается.

«БПЛА кустарного производства вооружаются не менее кустарными минами, но за счет массовости могут причинить ущерб технике, которая стоит под открытым небом», — пишут авторы Telegram-канала Directorate 4.

Кроме того, утверждается, что на фоне информации об очередной атаке на Хмеймим группировки боевиков сирийской оппозиции развернули информационную атаку на законное сирийское правительство.

Оппозиция выдумала какое-то «Движение свободных алавитов» и начала перечислять якобы уничтоженную российскую технику. Утверждается, что «повреждена или уничтожена» установка С-400.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 января стало известно, что сирийские военные, охраняющие российскую авиабазу Хмеймим, сбили кустарно изготовленный БПЛА, который направлялся к базе.

БПЛА представлял из себя простую деревянную раму, на которой скотчем был закреплен двигатель. Он нес две самодельные мины с пластиковым корпусом.

Напомним, 3 января в российских СМИ появилась информация о том, что 31 декабря 2017 года на российскую авиабазу Хмеймим было совершено нападение неизвестными боевиками. Утверждалось, что в результате нападения были повреждены семь российских боевых самолётов.

Министерство обороны Российской Федерации позднее сообщило, что боевики действительно произвели миномётный обстрел российской авиабазы Хмеймим, в результате которого погибли двое российских военнослужащих. Что касается повреждений техники, то военное ведомство утверждает, что их не было. В сети интернет появилась фотография российского Су-24 с незначительными повреждениями хвостового оперения.