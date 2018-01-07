Токио, 7 января, 2018, 08:34 — ИА Регнум. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что его страна ценит готовность Корейской Народно-Демократической Республики принять участие в XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане. Об этом Абэ заявил сегодня, 7 января, в эфире японского общественного телевидения NHK.

Комплект олимпийских медалей XXIII зимних Олимпийских игр

Абэ подчеркнул, что Токио ценит перемену тона, которую осуществил Пхеньян. Однако это никак не повлияет на японскую политику повышения уровня давления на КНДР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 января КНДР и Республика Корея восстановили линию спецсвязи между двумя странами. Власти КНДР заявили, что готовы провести предметные переговоры об улучшении взаимоотношений между Севером и Югом. Кроме того, Пхеньян подчеркнул, что готов направить своих спортсменов на зимние Олимпийские игры, которые должны пройти в южнокорейском Пхенчхане.

Ожидается, что переговоры по этим вопросам пройдут 9 января.

Ранее власти США заявили, что не будут проводить военные учения у берегов и границ КНДР вплоть до окончания Олимпийских игр.