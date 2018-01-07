Москва, 7 января, 2018, 08:23 — ИА Регнум. Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Алексей Пушков (Пермский край) считает, что вся внешняя политика президента США Дональда Трампа представляет из себя «сумятицу вместо стратегии». Об этом Пушков написал на своей странице в сети микроблогов Twitter сегодня, 7 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Пушков напомнил, что США при Трампе не смогли добиться каких-либо серьёзных успехов на внешнеполитической арене, а лишь ухудшили свое положение.

«Внешняя политика администрации Трампа: напряженность с ЕС, изоляция по Иерусалиму, провал в СБ ООН по Ирану, сложности с КНР. Сумятица вместо стратегии», — написал Пушков.

Стоит отметить, что во внешней политике Трампа действительно не просматривается какой-то четкой линии или масштабного геополитического плана, как это было во времена Барака Обамы, в частности, с так называемой «Арабской весной».

Однако в ходе своей предвыборной кампании Трамп неоднократно заявлял, что для него приоритетом является внутренняя политика и развитие американской экономики.

Но статус США как единственной сверхдержавы на планете не дает Трампу возможности совсем забыть о внешней политике, и он обязан реагировать на те или иные события и процессы в мире. В большинстве случаев эта реакция наносит урон внешнеполитическому положению США.