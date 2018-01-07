Пекин, 7 января, 2018, 08:05 — ИА Регнум. У берегов Китайской Народной Республики произошло столкновений нефтеналивного танкера с сухогруза. Об этом сегодня, 7 января, сообщает агентство «Синьхуа».

Спасательный круг

Сообщается, что 6 января в 20:00 по местному времени (15:00 мск) у берегов Китая произошло столкновений нефтеналивного танкера и сухогруза.

На данный момент пропавшими без вести числятся 32 человека, находившиеся на этих кораблях. Уточняется, что пропавшие являются гражданами Ирана и Бангладеш.

Сотрудники компетентных органов ведут расследование произошедшего.

Другие подробности инцидента пока не приводятся.