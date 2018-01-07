Санкт-Петербург, 7 января, 2018, 05:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин преподнес старинную икону в дар церкви святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы в Санкт-Петербурге. Об этом 7 января сообщает телеканал НТВ.

Kremlin.ru Владимир Путин принял участие в рождественском богослужении в храме Владимирской иконы Божьей Матери в поселке Агаповка. 2003

В старинном храме на Моховой улице глава государства встретил Рождество Христово. Во время богослужения Путин вошел в помещение алтаря и передал священнослужителям икону середины XIX века.

Отмечается, что на двухрядной иконе, оправленной в металлический оклад, изображены сцены рождества Пресвятой Богородицы и воскресения Христова, а также святые пророки Илия, Анна, святой Симеон, Архангел Михаил и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, вместе с президентом на торжественной службе в храме присутствовали его полномочный представитель в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко. Именно в этой церкви был крещен отец Путина.

Симеоновская церковь в историческом центре Петербурга является памятником федерального значения и находится под охраной государства. Храм является одним из старейших в городе, он был построен по воле императрицы Анны Иоанновны в 1734 году.

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