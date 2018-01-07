Вашингтон, 7 января, 2018, 05:38 — ИА Регнум. Американский комический актер Джерри Ван Дайк скончался на 87-м году жизни. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Джерри Ван Дайк

Артист умер на своем ранчо в штате Арканзас. Как рассказала его супруга Ширли Энн Джонс, здоровье комика подорвала дорожная авария, произошедшая в 2015 году.

На протяжении долгого времени Джерри находился в тени своего брата Дика Ван Дайка, известного актера, комика, сценариста и продюсера. Выступать на телевидении Джерри стал в начале 1960-х, 10 лет он посвятил сценическим выступлениям.

Джерри Ван Дайк участвовал в съемках более чем 40 сериалов и телепередач. В их числе — «Миллеры в разводе», «Воспитывая Хоуп», «Бывает и хуже», «Новая семейка Аддамс», «Грейс в огне».

Родные и друзья актера рассказывают, что он отличался добротой и жизнелюбием, неудачи воспринимал легко. Сам Ван Дайк ранее признавался, что если бы мог снова прожить жизнь, то почти всё в ней оставил бы без изменений.

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