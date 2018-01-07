Вашингтон, 7 января, 2018, 05:22 — ИА Регнум. Британский актер Кит Харингтон, исполнитель роли Джона Сноу в сериале «Игра престолов», был выставлен из бара в Нью-Йорке за дебош. Об этом сообщает портал TMZ, запись инцидента опубликована на YouTube.

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Вечером 5 января Харингтон пришел в бар Barfly, будучи нетрезвым. Актер, как отмечается, захотел поиграть в бильярд, при этом он стучал кулаками по столу и мешал другим игрокам. Звезду фэнтези-сериала попросили покинуть заведение, однако актер отказывался это сделать. В результате Харингтона вывели из бара силой.

Ранее журнал GQ признал Кита Харингтона самым безвкусно одетым мужчиной 2017 года. Персонаж Харингтона в сериале — Джон Сноу — является одним из ключевых и наиболее популярных героев цикла.

Напомним, первые серии «Игры престолов» были показаны телеканалом НВО в 2011 году. Летом 2017 года в эфир вышли эпизоды седьмого сезона. Заключительный, восьмой сезон будет показан в 2019 году, в него войдет шесть серий.

В основу телепроекта Дэвида Бениоффа и Дэна Уайсса легли фантастические романы Джорджа Мартина из цикла «Песнь льда и пламени». Действие происходит в вымышленном мире, несколько аристократических родов вступают в борьбу за господство над семью королевствами.

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