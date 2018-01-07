Нью-Йорк, США, 7 января, 2018, 04:54 — ИА Регнум. Аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке ввел ограничения на приём рейсов, чтобы отправить большее число пассажиров. Такое сообщение опубликовано в микроблоге аэропорта в Twitter.

Международный аэропорт имени Джона Кеннеди. Нью-Йорк

В администрации воздушной гавани подчеркнули, что прикладывают все усилия в рамках взаимодействия с Федеральным авиационным управлением, перевозчиками и операторами отдельных терминалов, чтобы свести число прибывающих самолетов к минимуму. В аэропорту не хватает мест для стоянки воздушных судов.

Ограничение будет действовать до тех пор, пока к местам назначения не будут отправлены пассажиры, которые ранее не смогли вылететь из-за непогоды. Из-за заторов на подъездах к аэропорту вылетающим пассажирам рекомендовано выезжать из дома заблаговременно.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 января из-за обильного снегопада аэропорт имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке приостановил работу. Тысячи самолетов не смогли отправиться в рейс.

В их числе были самолеты «Аэрофлота» — пассажиры двух рейсов до Москвы были отправлены в Вашингтон, однако там их не сумели подготовить к отправке из-за транспортного коллапса, возникшего в связи с плохой погодой.

Российское посольство в США сообщило о постоянном взаимодействии с Госдепартаментом по этому вопросу. Сотрудники консульского отдела дипмиссии РФ оказывают содействие российским гражданам в аэропорту Вашингтона, ожидается, что они прибудут в Москву 7 января.