Лондон, 7 января, 2018, 03:57 — ИА Регнум. В правительстве Великобритании ожидаются перестановки. О ряде отставок 8 января может объявить глава кабинета министров Тереза Мэй, сообщает агентство Reuters со ссылкой на еще не опубликованные материалы воскресной газеты The Sunday Times.

suewest Отставка

Отмечается, что премьер-министр назовет имя нового главы аппарата британского правительства. Это место является свободным с конца декабря 2017 года, когда его покинул Дамиан Грин.

Отставка Грина произошла на фоне обвинений в хранении порнографических фотографий. Чиновник, как сообщалось, не смог внятно объяснить, откуда на его рабочем компьютере еще в 2008 году появились подобные материалы.

Фактически глава секретариата правительства является заместителем премьер-министра Соединенного Королевства. Официально же такой статус не оговорен.

Издание предполагает, что на своих местах останутся ключевые министры. Это глава министерства финансов Филип Хаммонд, глава МИД Борис Джонсон, а также министр внутренних дел Эмбер Радд и министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 декабря 2017 года министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон прибыл с официальным визитом в Москву. На пресс-конференции со своим российским коллегой Сергеем Лавровым Джонсон назвал себя «убежденным русофилом». Он также признался, что его предки жили в США, Германии и России.