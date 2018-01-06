Киев, 7 января, 2018, 01:06 — ИА Регнум. Видеоролик с гибелью защитника Донбасса опубликовал на своей странице в Facebook советник президента Украины Юрий Бирюков. Запись чиновник сопроводил издевательским комментарием.

Карикатура — Цель капитализма всегда одна Эксплуатация. Гнет. Война. Чтоб народных масс нищета и гибель ему несли максимальную прибыль!

В размещенном фрагменте снайпер ВСУ берет на прицел ополченца, после чего делает выстрел. Зашедшие на страницу советника Порошенко пользователи выразили радость от увиденного.

«Шпок… и нету», — так назвал ролик Бирюков.

Как пояснил в комментариях владелец аккаунта, ополченца убил «знаменитый украинский снайпер». Он вел огонь из снайперской винтовки Драгунова с расстояния около 450 м. Снайпер использовал патрон с легкой пулей и стальным сердечником, оружие было оснащено тепловизионным прицелом.

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Как сообщало ИА REGNUM, гражданская война на юго-востоке Украины началась в 2014 году, после государственного переворота в Киеве. За истекший период обе стороны конфликта — Киев и республики Донбасса — дважды заключали соглашения, получившие название Минских, но к урегулированию ситуации это не привело. Киев использует перемирия и Минские соглашения для того, чтобы силой подавить Донбасс — перегруппировать войска и стянуть военную технику к линии фронта.

Итогом последней в 2017 году встречи Трехсторонней контактной группы в Минске стала договоренность сторон о новогоднем перемирии, которое началось 23 декабря. Стороны уже обвинили друг друга в нарушении перемирия. Предыдущее перемирие объявлялось 25 августа в преддверии очередного учебного года.

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