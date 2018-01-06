Санкт-Петербург, 7 января, 2018, 00:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин присутствует на богослужении в честь Рождества Христова в храме Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице, 48, в историческом центре Санкт-Петербурга.

Mitropolia.spb.ru Храм праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы

Вместе с президентом в храме находятся его полпред в Северо-Западном федеральном округе Александр Беглов и губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Отметим, что митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий возглавляет рождественскую службу в Казанском кафедральном соборе на Невском проспекте.

Храм святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы был построен в 1731—1734 годах архитектором М.Г. Земцовым при участии И.Я. Бланка в стиле петровское барокко. Над храмом возвышается шпиль. Главный алтарь освящен 27 января 1734 в присутствии Императрицы Анны Иоанновны. До 1802 года церковь была придворной.

В 1938 году церковь была разграблена и превращена в склад. Отреставрирована в 1951—1954 годах. В 1980-х служила метеорологическим музеем. В 1991 году возвращена верующим, главный престол вновь освящен в 1995 году. 15 февраля 2017 года митрополит Варсонофий в целом освятил храм.

Здание является памятником федерального значения, охраняется государством.