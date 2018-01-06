«Челси» не смог обыграть «Норвич» в матче Кубка Англии
Лондон, 6 января, 2018, 23:54 — ИА Регнум. Футболисты «Норвич Сити» на своем поле сыграли вничью с «Челси» в матче 1/32 финала розыгрыша Кубка Англии. Встреча, прошедшая 6 января на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже, завершилась со счетом 0:0.
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По ходу игры игроки команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.
Второй матч между этими командами пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Дата «футбольго сражения» станет известна позднее.
Кубок Англии. 1/32 финала
«Норвич» — «Челси» — 0:0.
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