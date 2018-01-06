Лондон, 6 января, 2018, 23:54 — ИА Регнум. Футболисты «Норвич Сити» на своем поле сыграли вничью с «Челси» в матче 1/32 финала розыгрыша Кубка Англии. Встреча, прошедшая 6 января на стадионе «Кэрроу Роуд» в Норидже, завершилась со счетом 0:0.

Футбол

По ходу игры игроки команд создали несколько голевых моментов, однако отличиться так и не смогли.

Второй матч между этими командами пройдет на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Дата «футбольго сражения» станет известна позднее.

Кубок Англии. 1/32 финала

«Норвич» — «Челси» — 0:0.

Читайте также: «Челси» одержал победу над «Эвертоном» в Кубке английской лиги

А также: «Челси» переиграл «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ