Москва, 6 января, 2018, 23:34 — ИА Регнум. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл рассказал, когда может наступить «конец света», о котором много говорится в Библии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Патриарх Московский и всея Руси Кирилл

"В каком случае может наступить и вообще наступит конец света? — говорит патриарх Кирилл. — В том случае, если человеческое общество перестанет быть жизнеспособным. Когда оно исчерпает ресурс к тому, чтобы существовать».

Это, в свою очередь, может произойти, если наступит «тотальное господство зла», говорит предстоятель. Патриарх подчеркивает, что «зло не жизнеспособно» и потому система, в которой превалирует зло, существовать не может.

«И если зло будет нарастать, — заявил предстоятель. — Если оно вытеснит добро из человеческой жизни, тогда и наступит конец».

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