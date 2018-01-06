Вашингтон, 6 января, 2018, 22:36 — ИА Регнум. В США на 88-м году жизни скончался астронавт Джон Янг, побывавший на Луне. Об этом сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) на странице в соцсети Twitter.

Джон Янг

«Мы опечалены потерей астронавта Джона Янга, ему было 87 лет, — говорится в сообщении. — Он дважды летал к Луне, ступал на ее поверхность».

В космическом ведомстве также добавили, что Янг шесть раз отправлялся в космос в рамках программ Apollo, Gemini и Shuttle.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2017 г. в Калифорнии умер астронавт Брюс Маккэндлесс, известный как первый человек, совершивший выход в открытый космос без страховки.

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