Санкт-Петербург, 6 января, 2018, 19:59 — ИА Регнум. Полузащитник петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони может перейти в британский «Эвертон». По крайней мере, клуб уже заявляет о своем интересе. Об этом в своем Twitter сообщил спортивный журналист лондонской The Gazette Джерард Лилли со ссылкой на Le Nacíon и «Спорт-Экспресс».

Кирилл Венедиктов Эмилиано Ригони

По словам Лилли, «Эвертон» хотел бы закрыть сделку с «Зенитом» в ближайшие дни, так как «тоффи» надеются, что аргентинский игрок сможет присоединиться к ним уже летом.

Сумма отступных в контракте Ригони с «Зенитом», отмечает Лилли, не подтверждена, но якобы составляет меньше 40 млн евро.

Заметим, Ригони присоединился к сине-бело-голубым лишь в прошлом августе, его приобрели у «Индепендьенте» за 10−12 млн долларов. Ригони стал лучшим, наравне с двумя другими игроками, по количеству голов в групповом этапе Лиги Европы, хотя в Чемпионате России не сумел забить ни одного мяча.