Санкт-Петербург, 6 января, 2018, 19:18 — ИА Регнум. Петербургский метрополитен отменил технологический перерыв в ночь с 6 на 7 января. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе подземки.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Работник метрополитена

Метро будет работать всю ночь, чтобы горожане и гости города смогли отметить Рождество в центре.

Для входа и выхода пассажиров будут открыты все станции, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 1 станции «Московская».

Кроме того, будут закрыты вестибюль 2 станции «Невский проспект», вестибюли станций «Технологический институт 1», «Площадь Александра Невского 2», «Достоевская» и «Спасская».

Добавим, с 02:00 по 04:30 7 января пассажиры не смогут купить в кассах метро бесконтактные карты (БСК) или активировть интернет-платежи. Проход на станции будет осуществляться по жетонам и проездным билетам.