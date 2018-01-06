Рим, 6 января, 2018, 18:54 — ИА Регнум. 6 января на стадионе «Сан-Паоло» был разыгран матч 20-го тура Серии А между командами «Наполи» и «Верона». Матч завершился со счетом 2:0 в пользу неаполитанцев.

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На 66-й минуте сенегальский защитник Калиду Кулибали открыл счет ударом головы после навеса Мариц Руя с углового — 1:0. Через 12 минут испанский атакующий полузащитник Хосе Кальехон удвоил преимущество хозяев, замкнув навес Лоренцо Инсинье с левого фланга атаки — 2:0.

Статистика матча («Наполи"/"Верона»)

Удары 16/2

Удары в створ 8/1

Владение 67%/33%

Фолы 9/8

Набрав 51 очко «Наполи» укрепился на 1-м месте. «Верона» с 13-ю очками осталась в «зоне вылета».

Составы на матч:

«Наполи»: Рейна, Руй, Хюсай, Кулибали, Альбиоль, Аллан, Жоржиньо, Гамшик, Кальехон, Мертенс, Инсинье.

«Верона»: Николас, Караччоло, Касерес, Феррари, Орто, Ромуло, Верде, Бесса, Бюхель, Фарес, Кин.

Главный арбитр матча: Абиссо.

Предупреждения: Бесса — 34, Ромуло — 48, Касерес — 68, Феррари — 84.

Голы: Кулибали 66 — 1:0, Кальехон 78 — 2:0.