Калуга, 6 января, 2018, 16:45 — ИА Регнум. В крупнейшем торговом центре Калуги сегодня, 6 января, волонтеры притупили к сбору подписей в поддержку выдвижения Владимира Путина на президентских выборах в 2018 году.

Скриншот видео канала «Россия 1» Сбор подписей в Калуге за самовыдвиженца Владимира Путина на президентские выборы 2018 года

«В Калуге наши волонтеры стоят на одном пункте. Нам надо собрать 7500 подписей, — заявила в эфире ГТРК «Калуга» пресс-секретарь регионального отделения ВОД «Волонтеры Победы» по Калужской области Вера Балдина.

Напомним, одновременно с калужанами волонтеры приступили к сбору подписей за самовыдвиженца Владимира Путина в Москве и Севастополе, Чечне, Республике Крым, Башкирии и Северной Осетии, а также в Ленинградской, Московской, Калининградской, Омской, Свердловской, Томской и Ульяновской областях. Всего по стране — к 18:00 мск 2 февраля необходимо набрать не менее 300 тыс. подписей граждан РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сбор подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина стартовал 5 января. Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. О своём намерении принять в них участие Владимир Путин заявил 6 декабря 2017 года на встрече с автомобильного завода «ГАЗ». А 27 декабря он лично подал документы в ЦИК России.

28 декабря была официально зарегистрирована инициативная группа избирателей в поддержку его самовыдвижения.

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