Козельск, Калужская область, 6 января, 2018, 16:01 — ИА Регнум. Крупное дорожно-транспортное происшествие с участие двух легковых автомобилей произошло накануне днем на 20 километре автодороги «Козельск-Ульяново-Дудоровский-Хвастовичи», сообщает 6 января пресс-служба калужского областного управления МВД России.

Управление ГИБДД УМВД России по Калужской области Место дорожного происшествия под Козельском

По предварительным данным, водитель автомобиля «Мерседес Бенц», мужчина 1987 года рождения, двигаясь в сторону села Ульяново, не справившийся с управлением, выехал на встречную полосу и врезался вв автомобиль с «Рено Флюенс» за рулем которого находился мужчины 1953 года рождения. После столкновения «Рено Флюенс» вылетел в кювет, перевернулся и загорелся.

Управление ГИБДД УМВД России по Калужской области Место дорожного происшествия под Козельском

В результате ДТП водитель автомобиля «Мерседес Бенц» получил травмы, не совместимые с жизнью. Кроме того, позже в больнице от травм погибла маленькая пассажирка автомобиля «Рено Флюенс» 2012 года рождения.

Кроме того, различные повреждения получили получили водитель автомобиля «Рено Флюенс», пассажир автомобиля «Мерседес Бенц», мужчина 1987 года рождения, пассажир автомобиля «Рено Флюенс», мальчик 2005 года рождения и пассажир автомобиля «Рено Флюенс», женщина 1961 года рождения.

В настоящее время все пострадавшие госпитализированы в Центральную районную больницу города Козельска.

Обстоятельства совершения ДТП уточняются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Калужской области значительно осложнились обстоятельства с безопасностью детей на дорогах. Так, за 11 месяцев в регионе случилось 188 ДТП, в которых 6 детей погибли и 212 получили ранения. Это на 7% больше, чем в 2016 году.

Напомним, в 2017 году в Калужской области отмечается ухудшение ситуации в сфере детской безопасности на дорогах на территории Калуги, Думиничского, Жиздринского, Козельского, Людиновского, Тарусского, Ферзиковского и Хвастовичского районов.

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