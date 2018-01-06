Великий Новгород, 6 января, 2018, 13:36 — ИА Регнум. В рождественский Сочельник сегодня, 6 января, на площади Победы-Софийской Великого Новгорода начнутся мероприятия, посвящённые одному из главных православных праздников — Рождеству Христову. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Новгородской митрополии, празднование на площади откроется после всенощного бдения в Софийском кафедральном соборе, расположенном в Новгородском кремле.

Novgorodmuseum.ru Копия вертепного театра с коллекцией кукол из Старорусского уезда Новгородской губернии

Всенощное бдение начнётся в 18:00 6 января. По его окончании, в 20:30 на площади Победы-Софийской состоится освещение сочива — традиционного блюда православных в Сочельник ‑ и раздача его всем желающим.

Затем, в 21:00, на площади зазвучит рождественский вертеп: профессиональные чтецы и актёры прочитают рождественские произведения русских поэтов и писателей.

В церкви Жён Мироносиц на Ярославовом Дворище сегодня, 6 января, покажут рождественский вертеп «с пением и чудесами»: здесь состоится традиционная постановка «Смерть царя Ирода», на основе записей начала XX века от кукольников из Новгорода.

Праздничное богослужение в Софийском соборе 7 января начнётся в 10:00. По информации пресс-службы Новгородской митрополии, богослужения возглавит митрополит Новгородский и Старорусский Лев.

А в соборе Рождества Христова в Свято-Юрьевом монастыре богослужение, по монастырскому уставу, пройдёт ночью — праздничное всенощное бдение начнётся здесь 6 января в 22:00, божественная литургия — в полночь 7 января.

«Это объясняется тем, что одними из первых о рождении Спасителя узнали волхвы. Увидев яркую звезду на ночном небосклоне, они пошли на поклон к новоявленному Мессии с символическими дарами. Они принесли ему древесную смолу, как обычному человеку, ладан, как посланнику Господа, и золото, как царю», — отметили в пресс-службе Новгородской митрополии.

На главной городской площади праздник отметят 7 января в 15:00. Хоровые коллективы воскресных школ и православных храмов, народных фольклорных групп выступят с творческой программой, будут организованы мастер-классы по разучиванию рождественских песнопений и изготовлению рождественских игрушек, театрализованное представление «Рождество Христово», рождественские угощения в «чайных рядах» от всех приходов Великого Новгорода.

Напомним, традиция праздновать Рождество на центральной площади в Великом Новгороде была заложена в 2010 году. С тех пор каждый год 7 января на площади проводятся театрализованные представления.