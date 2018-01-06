Екатеринбург, 6 января, 2018, 11:57 — ИА Регнум. Сотрудники полиции и Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Екатеринбурге телефонного террориста, который угрожал взорвать многоквартирный жилой дом по улице Таганской в микрорайоне Эльмаш, если ему не переведут на счёт 1 млн рублей. Об этом сегодня, 6 января, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Свердловской области.

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области Задержание «телефонного террориста». Фото В.Н. Горелых

Сообщение о минировании многоквартирного дома и требование выкупа поступило в дежурную часть отдела полиции №14 города Екатеринбурга 30 декабря 2017 года. В этот день город подвергся очередной волне телефонного терроризма и экстренные службы были вынуждены эвакуировать тысячи людей из различных зданий. Эвакуировать пришлось и жильцов многоквартирного жилого дома на Таганской улице.

Как это обычно бывает, никакого взрывного устройства в здании обнаружено не было. Реальная угроза строению и жильцам отсутствовала.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что сообщение о минировании многоквартирного дома и вымогательство денег под угрозой взрыва не относятся к основной волне анонимных звонков о минировании, которая захлестнула Екатеринбург 30 декабря 2017 года.

Оказалось, что это преступление совершил 42-летний житель Орджоникидзевского района Екатеринбурга Сергей Ч. Ранее он был неоднократно судим за грабежи, кражи, разбойные нападения и причинения тяжкого вреда здоровью. В криминальных кругах он известен под кличкой «Бакса».

Глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых изложил картину преступления.

«Бакса» начал отмечать Новый год за несколько суток до его наступления. 30 декабря он вместе со своими приятелями распивал спиртные напитки в одном из кафе города. Именно там он узнал, что в Екатеринбурге началась очередная волна анонимных сообщений о ложных минированиях торговых центров и других зданий.

Через некоторое время один из его собутыльников вышел в туалет. Воспользовавшись этим моментом, «Бакса» взял телефон отошедшего приятеля и осуществил свою крайне нелепую задумку. Он позвонил в полицию и сообщил о минировании многоквартирного дома, а также потребовал 1 млн рублей, за то, что он не будет этот дом взрывать.

Когда следствие шло полным ходом, и оперативников стало понятно, кто совершил это нелепое преступление. «Бакса» ещё пытался свалить вину на своего приятеля, с телефона которого он осуществил звонок.

«Однако облапошить оперуполномоченных у него не вышло, пришлось сознаться в содеянном, чтобы не усугублять свою дальнейшую участь. Теперь и без того богатый послужной список статей УК, по которым он судим ранее, пополнился еще одной, причем довольно суровой по мере наказания», — рассказал Горелых.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ («Заведомо ложное сообщение о террористическом акте»). По данной статье максимальное наказание предусматривает пять лет лишения свободы.