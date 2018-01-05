Белград, 5 января, 2018, 23:42 — ИА Регнум. Республика Сербская (в составе Боснии и Герцеговины) и Сербия примут совместную декларацию о сохранении сербской нации. Работа над проектом документа уже находится на завершающей стадии и в ближайшее время он будет внесён на утверждение в оба парламента. Об этом сообщил один из разработчиков документа, декан юридического факультета Белградского университета Сима Аврамович.

Пая Йованович. Сербский Исход в 1690-х годах (Великое переселение сербов)

«Хотя это и будет называться декларацией, что подразумевает прокламацию или провозглашение чего-то желаемого, окончательный акт будет иметь больше юридический, чем политический характер», — пояснил Аврамович изданию «Вечерние новости».

Он также отметил, что декларация будет опираться на международное законодательство и согласовываться в том числе с Дейтонскими соглашениями.

Как предполагается, в документе будет уделено внимание таким вопросам, как право на использование сербского языка и кириллицы, право на получение информации на сербском языке, право на сохранение и изучение сербского культурно-исторического наследия, поддержка сербских учреждений образования и культуры в регионе, сохранение Сербской православной церкви и другие.

Решение о разработке совместной декларации было принято ещё в августе минувшего года президентом Сербии Александром Вучичем и президентом Республики Сербской Милорадом Додиком.

«Наша цель состоит в том, чтобы получить в начале XXI века документ, который позволит ответить на вызовы нашего времени и может быть передан в наследие будущим поколениям сербов, где бы они ни находились, в качестве основы для проведения национальной политики», — заявлял ранее Милорад Додик.

Александр Вучич, в свою очередь, подчёркивал, что инициатива не направлена против территориальной целостности Боснии и Герцеговины или других стран, где проживают сербы. По его словам, Белград нацелен на улучшение отношений со всеми соседними странами ради достижения мира и благополучия в регионе.

«Однако никто не должен упрекать нас за то, что мы принадлежим к одному роду и гордимся этим. Это наше право, которое не противоречит международным правовым актам и Дейтонским соглашениям — ценить и сохранять нашу идентичность», — отмечал президент Сербии.

В группу экспертов, занимающихся подготовкой проекта декларации, входят также декан филологического факультета Белградского университета Лилияна Маркович, профессор юридического факультета университета Мирко Васильевич, президент старейшего сербского литературно-научного и культурно-просветительского общества «Матица српска» Драган Станич, лингвисты, историки и другие специалисты.

Ожидается, что документ будет утверждён и в Белграде, и в Баня-Луке в течение ближайшего месяца и будет официально представлен 15 февраля — в День государственности Сербии.

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