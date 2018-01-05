Париж, 5 января, 2018, 22:51 — ИА Регнум. Власти Франции верят в то, что будущее Турции должно быть связано с Европой. Об этом, как передает агентство «Анадолу», заявил президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Париже.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

По его словам, официальный Париж, который готов взаимодействовать с Анкарой в сфере борьбы с терроризмом, выступает за отказ от двойных стандартов в «связях Турции и ЕС».

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что Турция устала от переговоров о вступлении в Евросоюз.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 января 2018 г. президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл во Францию.

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