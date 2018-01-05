Москва, 5 января, 2018, 22:14 — ИА Регнум. В Москве на 68-м году жизни скончалась врач-телеведущая Ирина Чукаева. Об этом сообщает «Московский Комсомолец».

Moika78.ru Ирина Чукаева

Трагедия произошла в пятницу, 5 декабря, в 13-й горбольнице.

По предварительным данным, причиной смерти женщины стали полученные после пневмонии осложнения.

Напомним, врач-кардиолог Ирина Чукаева была автором и ведущей программы «Студия «Здоровье» на протяжении 10 лет.

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