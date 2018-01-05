Москва, 5 января, 2018, 21:55 — ИА Регнум. Первый заместитель главы экономического комитета Совфеда Сергей Калашников прокомментировал заявление президента Украины Петра Порошенко, который ранее сообщил о «соскочившей с российского газового крючка» Украине.

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«Украина без российского газа жить не может, — цитирует Калашникова РИА «Новости». — Она без него замерзнет».

По его словам, президент Украины пытается выдать «желаемое за действительное», поэтому все эти крючкотворные процессы «к реальной жизни отношения не имеют».

5 января президент Украины Петр Порошенко на своей странице в соцсети Twitter сообщил, что Украина, которой удалось соскочить с российского «газового крючка», уверенно начинает 2018 г.

По мнению главы государства, Украина обрела «энергетическую независимость» благодаря решению Стокгольмского арбитража.

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