Калуга, 5 января, 2018, 17:06 — ИА Регнум. В ночь со 2 на 3 января в дежурную часть отдела МВД России по Боровскому району Калужской обратился житель города Обнинска с заявлением о совершенном в отношении него грабеже. Со слов потерпевшего, он, работая водителем такси, принял от диспетчерской службы заказ о перевозке пассажиров.

Дарья Антонова ИА REGNUM Такси

Как сообщает 5 января пресс-служба регионального УМВД России, прибыв по указанному адресу, в такси сели двое мужчин. В процессе оказания услуги перевозки между пассажирами и водителем возник конфликт, в результате которого таксисту были причинены телесные повреждения. Злоумышленники с места происшествия скрылись, похитив при этом имущество водителя на сумму 8000 рублей и забрав документы и ключи от транспортного средства.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в кратчайшие сроки установили личности и местонахождение подозреваемых. Ими оказались ранее несудимые граждане одной из стран ближнего зарубежья 28 и 24 лет.

В момент задержания у злоумышленников имелись на руках билеты для убытия за пределы Российской Федерации. В отношении грабителей-гастарбайтеров была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как сообщило ИА REGNUM, ранее сотрудниками уголовного розыска МО МВД России «Кировский» по подозрению в разбойном нападении по горячим следам задержан 21-летний житель Куйбышевского района Калужской области. Молодой человек ранее имел судимости за кражу и угон автомобилей.

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