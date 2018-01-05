Калуга, 5 января, 2018, 16:49 — ИА Регнум. В Обнинске Калужской области открылся финала Детского Кубка России. По информации сайта «Российская Шахматная Федерация», в соревнованиях принимают участие девочки и мальчики до 9, 11, 13 лет, юноши и девушки до 15 лет из 29 регионов России.

Ruchess.ru На финале Детского Кубка России сыграны первые партии

Всего участвуют 64 юных спортсмена. В каждой возрастной группе принимают участие по восемь спортсменов.

В день открытия была проведена жеребьевка, по итогам определились пары соперников во всех возрастных группах. Уже сыграны первые партии. Подводить итоги мероприятия будут 10 января 2018 года.

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