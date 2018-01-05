Ижевск, 5 января, 2018, 16:08 — ИА Регнум. Двое бывших чиновников министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии, экс-начальник сектора организации и контроля перевозок пассажиров и багажа легковым такси и бывший заместитель начальника отдела контроля в области сохранности автомобильных дорог, а также предприниматель осуждены по ст. 290 УК РФ («Получение взятки») и п. «а» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Шлагбаум

Экс-начальник сектора получил 7 лет и 6 месяцев лишения свободы, а также штраф в размере 700 тыс. рублей, двое других фигурантов дела отделались условными сроками в 5 лет лишения свободы с испытательным сроком в 4 года и совокупными штрафами в размере 392 тыс. рублей, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по республике.

Как установлено следствием и судом, экс-начальник сектора контролировал перевозки легковых такси. Через посредников он систематически получал взятки от предпринимателей — владельцев компаний. За это фирмы такси имели покровительство и возможность ускоренного получения разрешений на указанный вид деятельности.

Общая сумма полученных взяток превышает 600 тыс. рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в октябре в рамках расследования этого уголовного дела были оштрафованы четыре компании ООО «Гас», «Ижпроммаш», ТД «Рост», «Галеон». Они признаны виновными по ч.1 ст.19.28 КоАП РФ («Незаконное вознаграждение от имени юридического лица»). Взятки давались от имени компаний должностным лицам министерства транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии

Совокупная сумма штрафов для компаний составила 3,5 млн рублей.