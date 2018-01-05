Киев, 5 января, 2018, 15:54 — ИА Регнум. Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что приговор Тбилисского городского суда, который постановил посадить его в тюрьму на три года, является незаконным. Об этом украинский политик грузинского происхождения написал сегодня, 5 января, на своей странице в американской социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Саакашвили

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили обвиняется в Грузии в том числе в помиловании и досрочном освобождении лиц, осуждённых за убийство бывшего сотрудника Объединенного грузинского банка Сандро Гиргвлиани.

Убийство Гиргвлиани было совершено в январе 2006 года и вызвало в Грузии широкий резонанс. Оно в свое время стало отправной точкой для активизации грузинской оппозиции.

В рамках расследования уголовного дела об убийстве Гиргвлиани были осуждены четыре сотрудника МВД, которых задолго до окончания срока наказания помиловал грузинский президент Михаил Саакашвили.

Сейчас городской суд Тбилиси постановил, что Саакашвили виновен в укрывательстве преступления, покрывании причастных к преступлению высокопоставленных должностных лиц, а также содействии их уклонению от ответственности.

Саакашвили считает, что данный приговор незаконен.

«Судить президента за использование права на помилование, которое никак не ограничено, говорит о полностью политическом характере этого процесса», — написал Саакашвили.

Он утверждает, что за пять лет, которые длилось расследование дела Гиргвлиани, следствие не обнаружило «ничего существенного». Саакашвили пообещал, что продолжит борьбу до полной победы «наших народов над олигархатом, коррупцией, нищетой». Видимо он имел в виду украинский и грузинский народы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Саакашвили сейчас работает политиком на Украине и возглавляет «протест» против президента Петра Порошенко и его команды по указанию своих западных кураторов. Через Саакашвили Запад пытается добиться большего контроля над Украиной и убрать олигархов из власти.