Нижний Новгород, 5 января, 2018, 13:37 — ИА Регнум. В Башкирии по итогам января-ноября 2017 года выявлено наибольшее число лиц, совершивших преступление в состоянии алкогольного опьянения. В этот период под воздействием алкоголя совершили различные правонарушения 14 067 жителей республики, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные портала криминальной статистики Генпрокуратуры РФ.

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Регионы Приволжского федерального округа занимают также седьмую строчку рейтинга — Пермский край, там выявлено 9347 пьяных преступников. На десятой позиции — Татария, где под воздействием алкоголя совершили преступления 7868 человек, Самарская область — на 13 строке и 6489 пьяных преступников, на 14 позиции — Нижегородская область и 6313 преступлений под действием алкоголя, Оренбургская область заняла 17 строчку — там в состоянии алкогольного опьянения совершено 5778 преступлений, на 20 позиции — Удмуртия и 5517 пьяных преступников.

В Саратовской области выявлено 5175 лиц, совершивших преступления под действием «горячительных» напитков — она занимает 22 место, на 24 строке — Кировская область и 4987 пьяных правонарушителей, Пензенская область на 41 позиции — 3019 преступников в пьяном виде, на 46 строке — Ульяновская область с числом пьяных преступлений 2621, на 47 месте — Чувашия и 2575 пьяных преступников, 1721 пьяный преступник выявлен за указанный период в Мордовии — она занимает 64 место, на 69 позиции — Марий Эл и 1589 пьяных преступников.

Самое минимальное число преступников, совершивших противоправные действия в состоянии алкогольного опьянения, зафиксировано в Ингушетии — 99.

При этом Башкирия также является одним из регионов-лидеров по темпам снижения пьяной преступности, показатель сократился на 3,7% за январь-ноябрь 2017 года.

В остальных регионах ПФО также наблюдается сокращение числа пьяных преступников: в Саратовской области — на 4,8%; в Татарии — на 6%; в Мордовии — на 6,9%; в Оренбургской области — на 8,6%; в Удмуртии — на 11,3%; в Кировской области — на 12,6%; в Пензенской области — на 12,9%; в Самарской области — на 14,2%; в Ульяновской области — на 14,8%; в Марий Эл — на 15,3%; в Нижегородской области — на 15,5%; в Пермском крае — на 20,3%; в Чувашии — на 21,4%.

Лидером темпов прироста по числу преступников, совершивших противоправные деяния в состоянии алкогольного опьянения, по итогам 11 месяцев является Северная Осетия — рост составил 15,6%. Наиболее заметное снижение пьяной преступности наблюдается в Ставропольском крае — на 27,6%.