Анкара, 5 января, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Турция осуждает теракт, осуществленный смертником 4 января в столице Афганистана, заявили 5 января в МИД Турции, сообщает турецкое агентство Anadolu.

mikegi Теракт

«Нам с огромной скорбью стало известно о совершенном вечером 4 января смертником теракте, в результате которого погибли и получили ранения многие афганские братья и сестры, в том числе сотрудники сил безопасности», — подчеркнули в ведомстве.

В МИД Турции также пожелали «скорейшего выздоровления раненым», а также принесли свои «соболезнования братскому правительству и народу Афганистана».

Напомним, теракт в Кабуле произошел во время проведения правоохранительными органами операции по борьбе с наркотиками. Его жертвами стали по меньшей мере 20 человек, еще около 30 получили ранения.

О своей причастности к теракту заявили боевики террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).