Москва, 5 января, 2018, 11:46 — ИА Регнум. В столичных аэропортах задержаны уже более 30 рейсов. Об этом сегодня, 5 января, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

Снегопад

Сообщается, что в столичном аэропорту «Шереметьево» задержаны 15 рейсов.

В аэропорту «Внуково» задержаны семь рейсов. В аэропорту «Домодедово» задержаны 11 рейсов, при этом восемь рейсов отменены.

Причина задержки и отмены рейсов в московских воздушных гаванях — сильный снегопад, который накрыл столичный регион.

По сообщениям синоптиков, сегодня в Москве снова ожидается аномально тёплая погода — температура воздуха составит +2 градуса. При этом будет идти мокрый снег.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, синоптики ожидают, что по-настоящему зимняя погода в московский регион придёт только 8 января, когда столбик термометра резко опустится до — 10 градусов.