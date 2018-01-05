Санкт-Петербург, 5 января, 2018, 07:16 — ИА Регнум. Долгожданная поездка более 30 воспитанников детского театра-студии «ТиМ» (Барнаул) на международный конкурс-фестиваль «Будущее планеты» в Санкт-Петербург омрачилась неприятным инцидентом. Мало того, что новогоднюю ночь ребята вынуждены были встретить на перроне железнодорожного вокзала в Барнауле (посадка в их поезд сообщением «Барнаул — Москва» была объявлена ровно в 24 часа вместе с боем курантов), так ещё и по приезду в Санкт-Петербург полностью выгорел автобус, на котором детей везли на экскурсию. Подробности ЧП, произошедшего на стрелке Васильевского острова, сообщает «Фонтанка».

Группа театра-студии в ВК Коллектив воспитанников детского театра-студии «ТиМ» из Барнаула сразу по приезду в Москву

Барнаульский коллектив прибыл в Москву 4 января и уже оттуда направился в Санкт-Петербург. В этот же день встречающая сторона повезла гостей (вместе с их конкурсным реквизитом) на автобусе с экскурсией по городу. Проехав с детьми буквально несколько метров от здания Биржи на Васильевском, где была сделана остановка для обзора, туристический автобус MAN загорелся. Пассажирам и их сопровождающим удалось быстро покинуть транспорт. Некоторые из говорили, что перед возгоранием в салоне чувствовался запах дыма.

Группа ВК «Подслушано в Петербурге» Автобус MAN, в котором ехали барнаульские дети, загорелся на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге

Судя по информации, размещённой на сайте конкурса, неудавшаяся экскурсия входила в стоимость целевого взноса (13 500 рублей с человека) участников конкурса. В положении о его проведении она значится как «трехчасовая обзорная экскурсия «Магия новогоднего Петербурга» на туристических автобусах повышенной комфортности». Но на практике автобус повышенной некомфортности получился. По информации «Фонтанки», сгорел реквизит студии, часть ручной клади и документов.

Группа ВК «Подслушано в Петербурге» Автобус MAN, в котором ехали барнаульские дети, сгорел на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге

Несмотря на ЧП, сегодня, 5 января, «погорельцам» предстоит участвовать в конкурсе, сообщает телекомпания «Катунь-24» со ссылкой на директора конкурса «Будущее планеты» Ирину Шипигину.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сообщение о пожаре в автобусе на стрелке Васильевского острова поступило на пульт дежурного 4 января в 11:27. На то, чтобы полностью ликвидировать возгорание, пожарным потребовалось менее получаса. Салон автобуса выгорел полностью.