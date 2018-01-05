Чарлстон, США, 5 января, 2018, 04:59 — ИА Регнум. Двухмоторный самолёт Piper Aztec совершил жёсткую посадку без шасси в аэропорту Йигер в американском штате Западная Вирджиния, передаёт местный телеканал WOWK TV.

Fly-by-Owen Самолет Piper Aztec Pa-23E

По предварительной информации, пилот самолёта во время полёта проинформировал об отказе двигателя. Несмотря на это, ему удалось благополучно посадить машину.

Сообщается, что на борту воздушного судна не было пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

После ЧП самолёт был вывезен со взлётно-посадочной полосы. Аэропорт после некоторого перерыва возобновил работу в штатном режиме.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются.

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