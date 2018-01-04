Ереван, 4 января, 2018, 22:51 — ИА Регнум. В новогодние дни граждане Армении мужского пола от 18 до 27 лет столкнулись с запретом выезда из страны без военного билета.

Выяснилось, что подобный пункт был внесен в постановление правительства от 2 ноября о проведении зимнего призыва в армию. В нём говорится, что запрет действует только во время зимнего призыва. Хотя, согласно документу, призыв проводится с ноября 2017 года по январь 2018 года включительно, соответственно запрет на выезд из страны граждан призывного возраста без военного билета должен был вступить в силу с ноября, но о нем стало известно лишь в последних числах декабря.

Армянские СМИ сообщали, что 28 декабря в ереванском аэропорту «Звартноц» была паника, поскольку мужчинам призывного возраста не позволяли сесть в самолет. Авиакомпания «Армения» даже выступила с заявлением о создавшейся ситуации.

«Уважаемые пассажиры, согласно постановлению правительства Республики Армения номер 1386, в целях пресечения попыток избежать призыва в армию во время призыва выезд граждан Республики Армения призывного возраста разрешается только при наличии в военных билетах отметок об окончании военной службы, или нахождении в запасе по болезни, или в приписных свидетельствах (о предварительном учете) — соответствующих отметок военного комиссариата о пользовании правом на отсрочку призыва на обязательную военную службу», — сказано в заявлении авиакомпании.

Данное решение вызвало большой резонанс в республике, поскольку многие граждане, подпадающие под этот запрет, даже не были должным образом проинформированы о нем. В авиакассах республики по-прежнему продавали билеты без каких-либо ограничений, и лишь в аэропорту граждане узнавали о нововведении, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Однако ни Главное управление гражданской авиации Армении, ни аэропорт «Звартноц», ни полиция, ни даже минобороны не пояснили ситуацию.

Пресс-секретарь аэропорта «Звартноц» Геворк Абрамян только подтвердил информацию о вступлении запрета в силу, опроверг сведения о панике и еще раз процитировал постановление правительства.

«Согласно соответствующему постановлению правительства, мужчины от 18 до 27 лет вместе с паспортом должны предъявлять военный билет, в противном случае они не смогут сесть в самолет и покинуть страну», — сказал Геворк Абрамян изданию armtimes.com.

В свою очередь агентство «Арминфо» сообщает, что решение было инициировано министерством обороны, а методы и порядок его реализации были закреплены за полицией и СНБ.

«Дело в том, что во время прошлых призывов были обнаружены вопиющие случаи, когда призывник, находясь в Армении, уклонялся от призыва, а впоследствии, являясь в военкомат, в качестве причины указывал на факт отсутствия в стране, при этом предъявляя соответствующий штамп в паспорте. Естественно, полномочным структурам было дано поручение ликвидировать подобные случаи, а порядок реализации этого поручения был закреплен за этими структурами. В результате был выбран способ запрета на вылет из республики мужчин — граждан РА призывного возраста без наличия военного билета или справки об отсрочке», — пояснил агентству источник, пожелавший остаться неназванным.

По его словам, решение, возможно, будет применяться и вне призывного периода.