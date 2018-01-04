Москва, 4 января, 2018, 20:45 — ИА Регнум. «Альфа-банк» не работал со средствами гособоронзаказа, так как не получил соответствующего разрешения. Об этом сообщил вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин на своей странице в Facebook

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Альфа-Банк

«Не даю этическую оценку заявлению руководства «Альфа-банка» о прекращении сотрудничества с оборонными предприятиями из-за «риска санкций», — написал Рогозин. — Просто обращаю внимание на то, что «Альфа-банк» действительно просил, но так и не получил разрешение работать со средствами гособоронзаказа».

Напомним, ранее первый зампред совета директоров «Альфа-банка» Олег Сысуев сообщил «Эху Москвы», что банк предупредил оборонные предприятия о прекращении их обслуживания из-за «санкций».

По его словам, кредитная организация не собирается сразу разрывать все отношения, но постарается максимально сократить риски.