Калуга, 4 января, 2018, 19:57 — ИА Регнум. Перегрузка и оплавление электросети дома в результате превышения предельного напряжения, ввиду включения в сеть одновременно трех электрообогревателей, стали причиной ночного пожара в дачном доме в садоводческом товариществе «Истье». На пожаре погибли две несовершеннолетние девочки. Об этом сообщил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Жуковского межрайонного следственного отдела СУ СКР по Калужской области Тигран Авакумьянц.

Электрические вилки

По его словам, 2 января 2018 года 37-летняя жительница Московской области совместно со своей 14-летней дочерью и 16-летней племянницей, жительницей города Волжский Волгоградской области, а также 68-летним дядей приехали на дачу в Калужскую область для проведения новогодних праздников.

В ночь на 4 января взрослые легли спать на первом этаже деревянного дома, включив в сеть электрический обогреватель, девочки легли спать на мансардном этаже, включив в сеть два электрических обогревателя.

Ночью взрослые проснулись, услышав крики детей, увидели дым и огонь со второго этажа, подняться на этаж не смогли, так как мансарда была объята пламенем, лестница частично обвалилась. Женщина с мужчиной выбежали на улицу, попытались залезть на мансардный этаж с помощью приставной лестницы через окно, однако не смогли ввиду повсеместного распространения огня. В результате пожара девочки погибли.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области проводится процессуальная проверка.

Назначены судебно-медицинские экспертизы тел погибших, пожарно-техническая и химическая экспертизы, опрошены очевидцы. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание в дачном доме на территории товарищества «Истье» в Жуковском районе Калужской области случилось в 03 час. 14 мин. 4 января. На пожаре погибли два человека.

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