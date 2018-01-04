Псков, 4 января, 2018, 18:30 — ИА Регнум. Врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников сегодня, 4 января, проинспектировал ход строительства перинатального центра в Пскове — чтобы лично убедиться, что подрядчик продолжает работу в праздничные дни. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, основной объём строительных работ на объекте выполнен.

Pskov.ru Строительство перинатального центра в Пскове

«Осталось завершить облицовку фасада, отделку входной группы и помещений на нижних этажах. Также в планах установка двух грузовых лифтов, монтаж и наладка медицинского оборудования», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что сейчас строительство центра идёт по графику. На стройке занято около 200 рабочих, по мере необходимости их число увеличивают.

Завтра, 5 января, по поручению врио главы региона в областной администрации пройдёт совещание с участием всех сторон, ответственных за реализацию проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сроки сдачи перинатального центра в Пскове последний год постоянно сдвигались, в том числе из-за недофинансирования проекта. Врио главы региона Михаил Ведерников решал вопросы в «ручном режиме». В конце 2017 года был заключён прямой контракт между генеральным подрядчиком ООО «РТ-СоцСтрой» и субподрядчиком «Вест-Строй», минуя подрядчиков-посредников. Это позволило ускорить темпы строительства.

Напомним, перинатальный центр на 110 коек в Пскове строится в рамках программы Министерства здравоохранения РФ по развитию родовспомогательной службы в Российской Федерации. Общий объём вложений в объект составляет 2,6 млрд рублей. Заказчиком проекта выступает госкорпорация «Ростех». Перинатальный центр рассчитывают достроить к февралю 2018 года.