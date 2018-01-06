Санкт-Петербург, 6 января, 2018, 12:00 — ИА Регнум. 24 декабря издан декрет СНК о назначении Шаумяна (б-к), председателя Бакинского Совета, временным чрезвычайным комиссаром по делам Кавказа впредь до образования краевой советской власти на Кавказе.

Улица в Баку

Народный комиссар по просвещению предложил попечителям учебных округов продолжать свою работу впредь до утверждения новых организационных форм руководства народным образованием.

Наркомвнудел опубликовал постановление об организации органов советской власти на местах.

Опубликовано постановление ВЦИК о создании в Петрограде для согласования всех вопросов по продовольствию Всероссийского продовольственного комитета.

Мандатной комиссией II Всероссийского ж.-д. съезда из более чем 500 делегатов лишь 316 делегатам дано право решающего голоса. Еще 238 мандатов признаны спорными. Климт (правый с.-р.) заявляет, что мандатной комиссией искусственно подтасованы мандаты, а председательствующий Малицкий (лев. с.-р.) производит организованное насилие над частью собрания. Это заявление вызывает длительный скандал и перерыв, после чего съезд большинством выражает доверие Малицкому. Снова подымается шум, после чего значительное число делегатов, примыкающих к правой части съезда, демонстративно покидает заседание под возгласы: «Долой саботажников». Делегатам Закавказья — Церетели, Скобелеву, Зурабову (меньшевики) и др. — съезд отказывает в решающем голосе и предоставляет совещательный.

Окончательно оформился штаб Антонова-Овсеенко как главнокомандующего по борьбе с контрреволюцией; начальником штаба утвержден Муравьев (лев. с.-р.).

Революционные полки

Советские отряды на Украине, под общим командованием Антонова-Овсеенко, занимают следующее положение: 1) в Люботине заградительный отряд 250 штыков, 2 пулемета; 2) в Лозовой отряд Егорова (московский), занимающий также Синельниково и держащий связь с Славянском; у него 1800 штыков и блиндированный поезд под командованием Зайцева; 3) отряд Сиверса, вступивший 22 декабря в Никитовку, в его составе 2 тысячи штыков, 400 сабель, 40 пулеметов, 6 орудий; в Никитовке он присоединил к себе до 2 тысяч местных красногвардейцев; 4) отряд Саблина — от Белгорода до Донбасса, насчитывает 1000 штыков, 19 пулеметов, 4 орудия; штаб — в Луганске, в котором имеется несколько тысяч красногвардейцев; 5) отряд Петрова, расположен в Миллеровском направлении; штаб — Лиски; 3 тысячи штыков, 40 пулеметов, 2 батареи; передовые части отряда на ст. Чертково; отряд в общем нерешителен и в состоянии полуразложения.

В «Известиях ВЦИК» опубликован ультиматум чрезвычайного комиссара СНК по Оренбургско-Тургайской области и начальника Ташкентской ж. д. Кобозева, посланный им со ст. Канареевка атаману Дутову: в течение 24 часов передать захваченную Дутовым власть в руки Совета; в противном случае Кобозев «будет принужден воинской силой восстановить народоправство в Оренбурге и спасти город от окончательной гибели».

При Петроградском совете учрежден отдел под названием «Центральная контрольная разгрузочная и реквизиционная комиссия в Петрограде». Основная задача комиссии — борьба со спекуляцией.

Народный секретарь внутренних дел Украинской народной республики Евгения Бош, оглашая постановление Украинского съезда советов р. и с. депутатов и части крестьянских депутатов о низложении контрреволюционной Центральной рады, предлагает не исполнять ее решений.

Краевой совет Кавказской армии (Тифлис), избранный II съездом армии, обратился к солдатам Кавказской армии с воззванием о результатах работы съезда:

«Как и съезды Северного и Западного фронтов, краевой съезд Кавказской армии стал на защиту рабоче-крестьянской революции, признал власть рабоче-крестьянского правительства — Совета народных комиссаров, поддержал его декреты о земле и мире, о рабочем контроле и пр. Съезд осудил оборонческую и соглашательскую политику меньшевиков и правых с.-р.; в большинстве своем он оказался на стороне партии большевиков и левых с.-р. Съезд признал всю политику советской власти рабочих, солдат и крестьян и отверг Закавказский комиссариат как не советский и не революционный орган.

Съезд постановил начать организованную борьбу с контрреволюцией на Кавказе, и в первую очередь с так называемым терско-дагестанским правительством казачьих помещиков и горцев владетелей. Это «правительство» натравило чеченцев на трудовое казачество и крестьян; пытается столкнуть казачество с крестьянством; осмеливается разоружать войсковые части солдат и задерживать хлеб, предназначенный для фронта.

Съезд постановил осуществить полную демократизацию Кавказской армии; он постановил выдавать оружие солдатам, увольняемым в запас, чтобы солдаты, рабочие и крестьяне силой оружия закрепили все завоевания рабоче-крестьянской революции».

Также краевой совет избрал краевой комитет по демобилизации армии. Комитет приступил к работе.

Дикая дивизия

Воззвание заканчивается призывом поддержать Совет народных комиссаров и краевой совет Кавказской армии.

В приветственной телеграмме Совнаркому президиум краевого совета сообщает, что он «объявляет себя верховной властью в сфере военного управления и просит все распоряжения направлять краевому совету Кавказской армии как полномочному органу армии».

В «Социал-демократе» опубликован список издающихся по России большевистских газет и журналов. Их 45: три — в Петрограде, две — в Москве; в Кронштадте, Уфе, Одессе, Харькове, Екатеринославе, Иваново-Вознесенске, Пензе, Екатеринбурге, Батуме, Самаре, Ростове-на-Дону, Астрахани, Перми, Николаеве, Воронеже, Костроме, Коломне, Туле, Новохоперске, Баку, Тифлисе, Александрополе, Трапезунде, Омске, Владивостоке, Минусинске, Красноярске, Могилеве, Гомеле, Гельсингфорсе, Нижнем Новгороде, Сочи, Саратове, Царицыне, Казани, Екатеринодаре, Киеве, Минске, Козлове, Тамбове.